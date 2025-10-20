«Главная задача — чтобы саммит состоялся»

Донбасс в обмен на мир: западные СМИ пишут о новых условиях Кремля в преддверии российско-американского саммита в Будапеште. Ранее Дональд Трамп отказал Украине в передаче крылатых ракет Tomahawk. Однако Владимир Зеленский по итогам визита в США заявил, что вопрос о дальнобойном оружии остается на повестке дня. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает срыва встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Украина не получит «Томагавки», по крайней мере, в данный момент вопрос закрыт. Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон: встреча с Дональдом Трампом в Белом доме продолжалась около двух часов. Итог можно обозначить фразой президента Украины — «я реалист». Однако оружие обсуждалось, в том числе и дальнобойное. Судя по тональности, Зеленский ожидал других результатов, однако и провала не произошло. США намерены предпринять вторую попытку принуждения сторон к миру. Трамп предлагает каждому объявить себя победителем и остановиться на линии соприкосновения. Судя по тому, что пишет иностранная пресса, Москву такой вариант не устраивает. Кремль требует передать РФ всю Донецкую область в обмен на некие территориальные уступки. Собственно, Зеленский поддерживает формулу Трампа, что означает, по сути, заморозку боевых действий.

Между тем началась подготовка нового российско-американского саммита в Будапеште. Подобное решение является вызовом для Евросоюза в его нынешнем качестве. Виктор Орбан, если не враг, то серьезный оппонент Брюсселя. В этой связи можно предположить определенные шаги со стороны Европы, чтобы, скажем мягко, попытаться вставить палки в колеса, как-то изменить формат встречи, а то и вовсе ее сорвать. Что это могут быть за попытки? Самые разные, вплоть до того, чтобы не дать коридор самолету Путина. Собственно, главное заключается не в этом, а в том, что на сегодня возможность для компромисса отсутствует.

Задача России при этом понятна — «перевербовать» нынешнего главу Белого дома, склонить его на свою сторону, в том числе и щедрыми предложениями вроде моста через Берингов пролив. Идея, к слову, Трампу понравилась. Опять же, согласно сообщениям той же западной прессы, Вашингтон принципиально не возражает против так называемого обмена территориями. Однако Зеленский не раз уже заявлял, что подобный вариант его не устраивает. Однако это всего лишь версии, по факту Трамп и Зеленский за то, чтобы заморозить боевые действия. Российская Федерация, по крайней мере официально, свою позицию не озвучивала.

Дальше гадать нет смысла. Можно только предположить, что Зеленский был отчасти готов вести разговор о территориях, но только в контексте гарантий безопасности Украины, чтобы она стала навсегда частью западного мира и вышла бы из-под российского влияния. Такие гарантии, будем откровенны и объективны, могут дать только военные представители упомянутого Запада. Понятно, что Россия совсем не в восторге от такой перспективы.

Можно, конечно, предположить, что Владимиру Путину удастся склонить американского коллегу на свою сторону, чтобы он надавил на Киев, перестал снабжать его оружием и разведданными. Такой вариант, конечно, исключать нельзя, но кажется, что он маловероятен. В общем и целом сейчас главная задача состоит в том, чтобы саммит в Будапеште состоялся и на нем были бы приняты хотя бы какие-то конкретные решения. Закончить можно классической фразой: надежды на прорыв немного. Да и на вопрос, что считать прорывом, также непросто сразу ответить.

Дмитрий Дризе