В Приморском районе Новороссийска произошло длительное отключение света

В Приморском районе Новороссийска все еще не восстановили подачу электричества после воскресного отключения. В домах жителей города света нет около 15 часов. Ориентировочный срок восстановления подачи назначен на 12:00, сообщили в городском муниципальном центре управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Электричество отключили 19 октября на улице Видова и в Цемдолине в связи с механическим повреждением кабельной линии. Из-за отсутствия электроснабжения в некоторых домах нет воды и отопления.

UPD: по информации, актуальной к 10:00 20 октября, работы на электросетях будут проводиться ориентировочно до 14:00.

София Моисеенко