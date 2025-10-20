В ДТП на ФАД «Кавказ» пострадал несовершеннолетний

В Кочубеевском районе Ставропольского края вечером 19 октября произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Госавтоинспекции.

Авария прошла на 247 км. федеральной автодороги «Кавказ». По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался сначала в «ВАЗ-2110», а затем в Nissan.

Водитель «Нивы» и его трое его пассажиров, в том числе 16-летний подросток, были госпитализированы в больницу Невинномысска.

По информации автоинспекторов, за последние два года водитель «Нивы» к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался.

Наталья Белоштейн