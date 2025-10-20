В Кисловодске без отопления остались более 60 многоквартирных домов

Из-за остановки котла бойлерной котельной на ул. Набережной в Кисловодске без отопления и горячей воды остались более 60 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«У нас новое серьезное отключение тепла. Остановка котла № 2 по центральному отоплению и горячему водоснабжению от бойлерных котельной Набережная 1, западный луч»,— говорится в сообщении главы муниципалитета.

Без отопления и горячего водоснабжения остаются многоэтажки по ул. Окопной, пр. Победы, ул. Чайковского, ул. Губина, ул. Куйбышева, ул. Ленинградской, ул. Азербайджанской, ул. М. Расковой, ул. Марцинкевича, ул. Пионерской, ул. У. Алиева, ул. Грозненской.

Наталья Белоштейн