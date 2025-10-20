Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Двенадцатый тур

«Пари Нижний Новгород»—«Акрон» 0:1

Лончар, 71

«Крылья Советов»—«Оренбург» 1:1

Игнатенко, 85 — Ведерников, 39

«Спартак»—«Ростов» 1:1

Барко, 85 — Сулейманов, 54. Удаление: Джику («Спартак»), 26

«Динамо» (Махачкала)—«Краснодар» 0:2

Сперцян, 42; Са, 80

«Локомотив»—ЦСКА 3:0

Батраков, 17; Воробьев, 45+3; Комличенко, 88

«Сочи»—«Зенит» 0:3

Алип, 12; Мантуан,54 (пен.); Мостовой, 86 (пен.)

«Рубин»—«Балтика» 0:3

Хиль, 7; Петров, 19; Бевеев, 80

«Динамо» (М)—«Ахмат» 2:2

Сергеев, 16; Тюкавин, 90+3 — Мелкадзе, 21; Касинтура, 88. Незабитый пенальти: Садулаев («Ахмат»), 38

Турнирная таблица

ВНПМO
1. «Локомотив»75029:1626
2. «Краснодар»82224:726
3. ЦСКА73222:1324
4. «Зенит»65124:1023
5. «Балтика»65118:623
6. «Спартак»54320:1819
7. «Рубин»53415:1818
8. «Динамо» (М)44420:1916
9. «Ахмат»44416:1516
10. «Ростов»35410:1314
11. «Крылья Советов»34517:2213
12. «Акрон»25514:1811
13. «Динамо» (Мх)2465:1510
14. «Оренбург»15614:238
15. «Нижний Новгород»20109:236
16. «Сочи»1297:285

