Двенадцатый тур
«Пари Нижний Новгород»—«Акрон» 0:1
Лончар, 71
«Крылья Советов»—«Оренбург» 1:1
Игнатенко, 85 — Ведерников, 39
«Спартак»—«Ростов» 1:1
Барко, 85 — Сулейманов, 54. Удаление: Джику («Спартак»), 26
«Динамо» (Махачкала)—«Краснодар» 0:2
Сперцян, 42; Са, 80
«Локомотив»—ЦСКА 3:0
Батраков, 17; Воробьев, 45+3; Комличенко, 88
«Сочи»—«Зенит» 0:3
Алип, 12; Мантуан,54 (пен.); Мостовой, 86 (пен.)
«Рубин»—«Балтика» 0:3
Хиль, 7; Петров, 19; Бевеев, 80
«Динамо» (М)—«Ахмат» 2:2
Сергеев, 16; Тюкавин, 90+3 — Мелкадзе, 21; Касинтура, 88. Незабитый пенальти: Садулаев («Ахмат»), 38
Турнирная таблица
|