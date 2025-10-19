В Новороссийске полиция пресекла незаконный оборот наркотиков

В Новороссийске задержан 27-летний местный житель по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Полицейские из отдела по контролю за наркотиками УМВД России получили информацию о его возможной причастности, которая подтвердилась в ходе проверки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При обыске у подозреваемого нашли 41 полимерный пакет и 33 свертка с порошкообразным веществом, а также пластиковый контейнер с аналогичным содержимым. Экспертиза показала, что это производное эфедрона, общей массой около 85 граммов. Злоумышленник приобрел наркотики через интернет для дальнейшей продажи в Новороссийске. Часть вещества он уже успел расфасовать.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Андрей Николаев