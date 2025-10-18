В Новороссийске пенсионерку обманули на 3,3 млн рублей по «домофонной схеме»

73-летняя пенсионерка из Новороссийска перечислила на счет мошенников 3, 3 млн руб., продав машину. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации полиции, местной жительнице позвонила женщина и сообщила ей о необходимости смены домофона в подъезде. Для этого пенсионерке нужно было установить приложение и ввести в него четырехзначный код. После неизвестные позвонили и сообщили, что «Госуслуги» пенсионерки взломали, там оформили онлайн кредит под залог автомобиля на сумму 1,6 млн руб. Теперь мошенники якобы пытаются снять сбережения.

«Чтобы спасти накопления и сохранить имущество, жертве сказали продать машину и выручку вместе с деньгами перевести на “безопасный счет”. Несколько дней потерпевшая следовала указаниям киберпреступников и перечислила на неизвестный счет 3,3 млн руб.»,— рассказали в новороссийской полиции. Какую работу ведут правоохранители, чтобы поймать преступников, в силовом ведомстве не уточнили.

Василий Хитрых