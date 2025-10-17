В Краснодаре продолжается прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки — 2025»
В Краснодаре продолжается прием заявок на участие в ежегодной бизнес-премии «Твердые знаки — 2025», учрежденной деловым изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье». Заявки принимаются до 7 ноября, победители будут объявлены 25 ноября.
Премия «Твердые знаки — 2025» проводится на бесплатной конкурсной основе. Участие могут принять представители малого, среднего и крупного бизнеса Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея.
Основное требование к участникам — наличие проекта, реализованного или запущенного в период с августа 2024 по август 2025 года
Участники могут заявить о себе в одиннадцати номинациях:
* Лучшие цифровые решения и практики
* Лучший сервис в B2B-секторе
* Лучший социально ориентированный проект
* Работодатель года. Лучшие практики
* Импортозамещение. Лучшие практики
* Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики
* Лучший девелоперский проект
* Лучший медицинский проект
* Лучший туристический проект (агротуризм, гастротуризм)
* Лучший аграрный проект
* Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики
Победители в каждой номинации будут определены голосованием Экспертного совета Премии.
Лауреаты премии «Твердые знаки-2025» получат: памятные награды, дипломы от делового издания «Коммерсантъ-Кубань», право использования логотипа премии в рекламных и информационных материалах.
Партнерами бизнес-премии в текущем году стали инвестиционная компания «Цифра брокер», консалтинговая технологическая компания AXENIX, жилой квартал «Просторы Крыма» и компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань.
Подать заявку можно до 7 ноября включительно на официальном сайте мероприятия.
