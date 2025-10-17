После ЧС в Керченском проливе вывезено свыше 183 тысяч тонн загрязненного грунта

В рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в Керченском проливе, с начала работ очищено около 1,5 тыс. км береговой линии, включая повторную уборку. Об этом сообщил Виталий Савельев на заседании правительственной комиссии по координации ликвидации последствий ЧС.

Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

Собрано более 183 тыс. т загрязненного песка и грунта, из которых свыше 182 тыс. т передано специализированным организациям для утилизации. Водолазы продолжают регулярные осмотры затонувших фрагментов танкеров. В резерве находятся четыре судна и восемь эжекторных установок, готовых к оперативному привлечению при необходимости.

Екатерина Голубева