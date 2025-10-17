Дагестан увеличил объем производства форели в два раза

За 9 месяцев 2025 года в Республике Дагестан выращено 995 т форели, что более чем в 2,4 раза больше показателя аналогичного периода 2024 года, когда производство аквакультуры составило 412 т. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы комитета по рыбному хозяйству республики.

В целом в 2025 года рыбоводы Дагестана планируют произвести 1,3 тыс. т форели. В 2024 году этот показатель составлял 656 т.

Увеличение объемов производства форели связывают с развитием внутреннего рынка и инвестиционного проекта ООО «Ирганайская форель».

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», Дагестан установил исторический рекорд по объему рыбопереработки — с начала 2025 года в республике переработали более 4,3 тыс. т рыбы. К рекордным показателям привели развитие перерабатывающих мощностей и возросший спрос на продукцию.

