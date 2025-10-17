На Ставрополье за убийство знакомого мужчина отправился в колонию на восемь лет

В Буденновском округе 67-летний мужчина отправился в колонию на восемь лет. Его признали виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) своего знакомого, сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Установлено, что 3 июня обвиняемый находился в компании знакомого в одном из домов села Стародубского. Во время застолья между ними случился конфликт, из-за чего фигурант несколько раз ударил оппонента молотком. От полученных травм потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

Вину в совершенном преступлении осужденный признал в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу.

Мария Хоперская