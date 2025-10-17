На «Малой Земле» в Новороссийске ведутся раскопки крепости Суджук-кале

В Новороссийске в ходе охранных археологических раскопок на территории мемориального комплекса «Малая Земля» специалисты обнаружили новые находки, связанные с турецкой крепостью Суджук-кале XVIII века. Работы проводятся в рамках подготовки к реконструкции мемориала, сообщил «Новороссийскому Рабочему» директор Новороссийского исторического музея-заповедника Сергей Веретенников.

По его словам, раскопки полностью согласованы и имеют научно-проектную документацию. Мемориальный комплекс, посвященный подвигу защитников Новороссийска, останется в сохранности. Крепость Суджук-кале имеет статус объекта культурного наследия, а найденные артефакты в дальнейшем будут представлены в экспозиции музея.

Археологи уже исследовали часть улицы старинного укрепления, обнаружив остатки жилых построек, печей и колодца глубиной около 2,5 м. Среди находок — предметы быта, керамическая и стеклянная посуда, железные ножи и коллекция турецких глиняных курительных трубок. Также найдены кости домашних животных, которые будут изучены остеологами.

Раскопки проводит компания «Наследие» под руководством кандидата исторических наук Владимира Волкова. По предварительным данным, исследованные жилища могли использоваться как временные убежища во время военных действий. Работы продлятся до конца ноября, после чего начнется рекультивация территории и прокладка инженерных сетей для обновленного мемориального ансамбля. Проектом предусмотрено освещение Аллеи боевой славы и восстановление мемориального объекта «Плачущий камень».

