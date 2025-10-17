Губернатор Ставропольского края подписал постановление об охране горы Лысая

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о создании охранной зоны вокруг горы Лысая (Пятигорск). Информация об этом появилась на региональном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Для постановки объекта на кадастровый учет министерство природных ресурсов региона отправит в ближайшее время соответствующие данные в федеральный орган исполнительной власти.

За выполнением постановления будет следить зампредседателя правительства Ставропольского края.

Мария Хоперская