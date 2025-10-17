В Новороссийске проведут капитальный ремонт 46 домов

Власти Новороссийска утвердили краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы. В 2026 году работы проведут в 46 МКД города, о чем свидетельствует постановление №4922, опубликованное на сайте местной администрации.

Согласно утвержденному плану на 2026 год, общая стоимость проведения работ по капитальному ремонту в 46 домах Новороссийска составит более 626,3 млн руб. Сумма заимствованных средств указана в размере 562,4 млн руб., а сумма поступлений по взносам 20,1 млн руб. Из фонда капитального ремонта МКД на эти цели выделено 43,6 млн руб.

Список домов, подлежащих капитальному ремонту:

ул. Пролетарская, 3

ул. Толстого, 13

ул. Степана Разина, 16

ул. Новороссийской республики, 13

ул. Козлова, 76к1

ул. Суворовская, 51

ул. Котовского, 4

ул. Суворовская, 17

ул. Губернского, 41

ул. Маркова, 4

ул. Суворовская, 30

ул. Губернского, 18

Гайдук, ул. Заводская, 16

Анапское шоссе, 56к19

Гайдук, Новороссийское шоссе, 15

ул. Куникова, 3

ул. Суворовская, 55

ул. Суворовская, 57

ул. Суворовская, 59

Гайдук, ул. Ленина, 11

ул. Леднева, 8

ул. Суворовская, 53

ул. Цемзавод Пролетарий, 208

пр. Дзержинского, 215

ул. Энгельса, 72

ул. Луначарского, 12

наб. им. Адмирала Серебрякова, 55А

ул. Революции 1905 года, 33

ул. Суворовская, 20

ул. Маркова, 3

ул. Серова, 14

ул. Советов, 2/6

Анапское шоссе, 5

ул. Мира, 37

Анапское шоссе, 66Б

ул. Свердлова, 16Б

ул. Видова, 160

ул. Героев Десантников, 21

Гайдук, ул. Гагарина, 7

ул. Аршинцева, 10

ул. Золотаревского, 4

ул. Советов, 26

Мысхакское шоссе, 71

пер. Краснознаменный, 8

пр. Дзержинского, 216

ул. Пионерская, 27

Работы по капитальному ремонту перечисленных домов планируется завершить в срок до II квартала 2027 года.

София Моисеенко