В Новороссийске проведут капитальный ремонт 46 домов
Власти Новороссийска утвердили краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы. В 2026 году работы проведут в 46 МКД города, о чем свидетельствует постановление №4922, опубликованное на сайте местной администрации.
Фото: Полина Решетняк
Согласно утвержденному плану на 2026 год, общая стоимость проведения работ по капитальному ремонту в 46 домах Новороссийска составит более 626,3 млн руб. Сумма заимствованных средств указана в размере 562,4 млн руб., а сумма поступлений по взносам 20,1 млн руб. Из фонда капитального ремонта МКД на эти цели выделено 43,6 млн руб.
Список домов, подлежащих капитальному ремонту:
- ул. Пролетарская, 3
- ул. Толстого, 13
- ул. Степана Разина, 16
- ул. Новороссийской республики, 13
- ул. Козлова, 76к1
- ул. Суворовская, 51
- ул. Котовского, 4
- ул. Суворовская, 17
- ул. Губернского, 41
- ул. Маркова, 4
- ул. Суворовская, 30
- ул. Губернского, 18
- Гайдук, ул. Заводская, 16
- Анапское шоссе, 56к19
- Гайдук, Новороссийское шоссе, 15
- ул. Куникова, 3
- ул. Суворовская, 55
- ул. Суворовская, 57
- ул. Суворовская, 59
- Гайдук, ул. Ленина, 11
- ул. Леднева, 8
- ул. Суворовская, 53
- ул. Цемзавод Пролетарий, 208
- пр. Дзержинского, 215
- ул. Энгельса, 72
- ул. Луначарского, 12
- наб. им. Адмирала Серебрякова, 55А
- ул. Революции 1905 года, 33
- ул. Суворовская, 20
- ул. Маркова, 3
- ул. Серова, 14
- ул. Советов, 2/6
- Анапское шоссе, 5
- ул. Мира, 37
- Анапское шоссе, 66Б
- ул. Свердлова, 16Б
- ул. Видова, 160
- ул. Героев Десантников, 21
- Гайдук, ул. Гагарина, 7
- ул. Аршинцева, 10
- ул. Золотаревского, 4
- ул. Советов, 26
- Мысхакское шоссе, 71
- пер. Краснознаменный, 8
- пр. Дзержинского, 216
- ул. Пионерская, 27
Работы по капитальному ремонту перечисленных домов планируется завершить в срок до II квартала 2027 года.