В Новороссийске проведут капитальный ремонт 46 домов

Власти Новороссийска утвердили краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы. В 2026 году работы проведут в 46 МКД города, о чем свидетельствует постановление №4922, опубликованное на сайте местной администрации.

Фото: Полина Решетняк

Согласно утвержденному плану на 2026 год, общая стоимость проведения работ по капитальному ремонту в 46 домах Новороссийска составит более 626,3 млн руб. Сумма заимствованных средств указана в размере 562,4 млн руб., а сумма поступлений по взносам 20,1 млн руб. Из фонда капитального ремонта МКД на эти цели выделено 43,6 млн руб.

Список домов, подлежащих капитальному ремонту:

  • ул. Пролетарская, 3
  • ул. Толстого, 13
  • ул. Степана Разина, 16
  • ул. Новороссийской республики, 13
  • ул. Козлова, 76к1
  • ул. Суворовская, 51
  • ул. Котовского, 4
  • ул. Суворовская, 17
  • ул. Губернского, 41
  • ул. Маркова, 4
  • ул. Суворовская, 30
  • ул. Губернского, 18
  • Гайдук, ул. Заводская, 16
  • Анапское шоссе, 56к19
  • Гайдук, Новороссийское шоссе, 15
  • ул. Куникова, 3
  • ул. Суворовская, 55
  • ул. Суворовская, 57
  • ул. Суворовская, 59
  • Гайдук, ул. Ленина, 11
  • ул. Леднева, 8
  • ул. Суворовская, 53
  • ул. Цемзавод Пролетарий, 208
  • пр. Дзержинского, 215
  • ул. Энгельса, 72
  • ул. Луначарского, 12
  • наб. им. Адмирала Серебрякова, 55А
  • ул. Революции 1905 года, 33
  • ул. Суворовская, 20
  • ул. Маркова, 3
  • ул. Серова, 14
  • ул. Советов, 2/6
  • Анапское шоссе, 5
  • ул. Мира, 37
  • Анапское шоссе, 66Б
  • ул. Свердлова, 16Б
  • ул. Видова, 160
  • ул. Героев Десантников, 21
  • Гайдук, ул. Гагарина, 7
  • ул. Аршинцева, 10
  • ул. Золотаревского, 4
  • ул. Советов, 26
  • Мысхакское шоссе, 71
  • пер. Краснознаменный, 8
  • пр. Дзержинского, 216
  • ул. Пионерская, 27

Работы по капитальному ремонту перечисленных домов планируется завершить в срок до II квартала 2027 года.

София Моисеенко

