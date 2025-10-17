В Предгорном округе отремонтировали 66 км дорог на 1,3 млрд рублей

В Предгорном округе Ставропольского края отремонтировали 66 км дорог за счет 1,3 млрд руб. из консолидированного бюджета в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и краевой программы «Развитие транспортной системы». Об этом сообщает пресс-служба администрации окргуа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Предгорного МО Фото: Администрация Предгорного МО

Ремонт и реконструкцию объектов профинансировали из консолидированного бюджета в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы «Развитие транспортной системы».

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершили ремонт автодороги к совхозу Кисловодский, включая мост через реку Подкумок, а также трассы Ессентуки — поселок им. Чкалова. Общая протяженность составила 13,1 км.

Краевая программа «Развитие транспортной системы» помогла поддержать дорожную сеть округа в нормативном состоянии. С ее помощью обновили 45 км дорог, охватив 43 улицы и переулка в 22 населенных пунктах. Помимо замены асфальта, провели работы по обустройству пешеходных зон, установке бордюров и знаков. До конца года планируют завершить ремонт еще девяти участков.

Ключевыми объектами стали автодороги: Кисловодск — Правоберезовский — Кичи-Балык, подъезд к хутору Новоборгустанский, подъезд к микрорайону им. Чкалова и к поселку Зеленый. Общая протяженность обновленных участков превысила 7 км.

Одним из важнейших инфраструктурных проектов является реконструкция автодороги Лермонтов — Пятигорск протяженностью 1,4 км. Проект, рассчитанный на 2025-2026 годы, предусматривает расширение трассы до четырех полос, создание велодорожек, тротуаров и современной системы освещения.

«Благодаря масштабной поддержке краевого бюджета в этом году нам удалось обновить 66 километров дорог, что напрямую улучшило транспортную доступность и безопасность для жителей. Впервые округ получил такое значительное финансирование на дорожную инфраструктуру. Мы видим конкретный результат инвестиций в виде современных дорог. Работа продолжается: в следующем году планируем привести в порядок еще 12 км дорог, охватив 10 улиц и переулков округа»,— отметил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Тат Гаспарян