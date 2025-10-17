На Черноморском побережье прогнозируют шторм

В Краснодарском крае, включая Черноморское побережье, 19 октября, а также ночью и утром 20 октября ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в регионе пройдут сильные дожди и ливни с грозами, местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с. На реках Геленджика и Новороссийска возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. В отдельных районах прогнозируется очень сильный дождь.

Кроме того, на участке от Анапы до Магри сохраняется риск формирования смерчей над морем в течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября.

Екатерина Голубева