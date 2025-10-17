Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Анапе вывезли более 160 тонн загрязненного грунта после нефтяных выбросов

162 тонны загрязненного грунта вывезли 16 октября с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском под Анапой. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На площадку поступают замазученные водоросли из Анапы и фрагменты нефтепродуктов, собранные в Темрюкском районе после недавних выбросов в акватории. Объект предназначен для оперативной сортировки загрязненного песка и не используется для длительного хранения отходов.

За сутки площадка приняла 108 тонн загрязненного песка, а вывезено было 162 тонны отсортированного грунта. На конец дня на территории объекта оставалось 592 тонны песка, ожидающего утилизации.

Екатерина Голубева

