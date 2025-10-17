На Ставрополье будут судить местного жителя по делу отравления дочери пестицидом

Новоалександровском районе перед судом предстанет 38-летний местный житель по обвинению в причинении смерти своей дочери по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте 2025 года обвиняемый для боры с насекомыми приобрел инсектицидное средство, которое разложил в подвале домовладения. От пестицида образовался токсичный газ, которым и отравилась дочь фигуранта. Ребенок скончался в больнице.

В ведомстве отметили, что за нарушение правил обращения с пестицидами коммерческая организация по постановлению прокуратуры привлечена к административной ответственности по статье 8.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.

Наталья Белоштейн