Роспотребнадзор Ростовской области оштрафовал торговые компании на 600 тысяч рублей

Роспотребнадзор Ростовской области за девять месяцев 2025 года вывел из продажи около 3,5 тыс. единиц товаров, что составило более 50% от проверенного объема. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Среди изъятой продукции преобладают товары легкой промышленности и парфюмерия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации Роспотребнадзора, специалисты контролировали торговые точки через инспекционные визиты, выездные и документарные проверки, а также контрольные закупки. Главные претензии связаны с отсутствием маркировки «Честный знак» и внесением недостоверных данных в государственную информационную систему мониторинга о вводе в оборот и обороте товаров.

«Инспекторы обнаружили более 6 тыс. товаров без нанесенных кодов маркировки. Кроме того, выявлена торговля со стороны лиц, не зарегистрированных в системе мониторинга, а также продажа продукции с истекшим сроком годности и незаконным использованием торгового знака»,— говорится в сообщении.

По результатам проверок Роспотребнадзор составил 112 протоколов об административных правонарушениях. Торговые компании заплатили штрафы на общую сумму 600 тыс. руб. Также в этот период ведомство направило продавцам непродовольственных товаров свыше 1,6 тыс. предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Валентина Любашенко