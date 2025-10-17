«Бабий бунт», русский рок или белорусские «Сябры»

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут побывать на концертах ансамбля «Сябры» и рок-группы The Starkillers, посетить музыкальную комедию «Бабий бунт» или спектакль «Свадьба Кречинского», принять участие в обзорной экскурсии по городу. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко (справа) во время выступления

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солист ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко (справа) во время выступления

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

17 октября в 19:00 на сцене большого зала Ростовской государственной филармонии выступит хор Валаамского монастыря. В год 20-летия творческой деятельности коллектива он планирует провести серию праздничных выступлений по всей России. В тематической программе — духовная музыка, русские и казачьи песни, произведения военных лет.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (12+)

17 октября в 19:00 в Доме офицеров — концерт вокально-инструментального ансамбля «Сябры». Почти полвека коллектив радует слушателей музыкой, сочетающей в себе традиции и современность. Под руководством Народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко, ансамбль создает песни, понятные миллионам слушателей.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (12+)

18 октября в 19:00 на сцене ДК «Ростсельмаш» — «Симфо-рок. Мировые хиты» от проекта Two Violins. По словам организаторов выступления, в руках двух музыкантов — участников программы — скрипки «превращаются в рок-инструмент». Это свежий взгляд на исполнение известных зарубежных и российских композиций, включая необычные аранжировки и смелые импровизации.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

19 сентября в 19:30 в клубе «Подземка» выступит The Starkillers. Это российская метал-группа, основанная в Хабаровске в июне 2015 года Денисом Рублевским, Денисом Кимом и Артемом Черенковым. Коллектив работает в стиле «турбо-рок», который сочетает элементы альтернативного метала, рок-н-ролла и экстремальной музыки.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посетить

17 октября в 18:00 на сцене Ростовского государственного музыкального театра — «Бабий бунт» по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова. Музыку написал композитор Евгений Птичкин, стихи — поэт Михаил Пляцковский. Премьера спектакля состоялась 2 мая 1975 года. С тех пор он является «визитной карточкой» театрального Ростова.

Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

18 октября в 18:00 в Молодежном театре — спектакль «Свадьба Кречинского». Известный российский режиссёр, драматург, театральный деятель Дамир Салимзянов предлагает новое прочтение одноименной сатирической комедии классика Александра Сухово-Кобылина. Зажиточный помещик Муромский – отец взрослой Лидочки, которую пора выдавать замуж. Семья переехала в Москву, где кипит светская жизнь. На балу Лидочка знакомится с франтом Кречинским, который не только соглашается стать ее женихом, но и сам торопит сыграть свадьбу. Но для счастливого брака есть препятствие: Кречинский одержим страстью к карточной игре, и Лидочка для него – возможность сорвать большой куш.

Стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

18 октября в 18:30 в Театре драмы им. Максима Горького — комедия «Люкс №13» по пьесе британского писателя Рея Куни. Она была удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия 1991 года.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы комедийной мелодрамы «Сводишь с ума». Алиса заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой зеркало начинает показывать девушке параллельную реальность. Это — та же питерская квартира, однако проживает в ней тусовщик Иван.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна премьера — драма «Лермонтов». Пятигорск, подножие горы Машук, место дуэли Михаила Лермонтова и Николая Мартынова. Два дня назад они были друзьями, а теперь стали врагами. Это последний день жизни поэта. Но пока никто из его друзей, родственников и приятелей не задумывается о трагическом финале. В роли Лермонтова — стендапер Илья Озолин.

Стоимость билетов — от 360 руб. (16+)

Для любителей хоррора — картина Бена Леонберга «Глазами пса». Преданный пес Инди переезжает вместе со своим хозяином Тоддом в старый загородный дом, где вскоре проявляются сверхъестественные силы. Инди вступает в схватку со злом, чтобы защитить самого дорогого человека на свете.

Стоимость билетов — от 480 руб. (16+)

Вверх

Чем еще можно заняться

17, 18 и 19 октября в 17:00 — обзорная индивидуальная экскурсия по городу «Ростов сквозь века». Путешествие по мегаполису начнется с исторического центра: участники посетят Покровский сквер с храмом, Музыкальный театр, здание которого похоже на рояль, узнают много нового об истории донской столицы. Место встречи экскурсантов — ул. Большая Садовая, 113Б

Стоимость участия — от 6 490 руб. (6+).

18 октября с 19:00 в Flash Bar Stand-up — «Отчетный концерт». Это выступление участников телевизионных и интернет-проектов, резидентов ростовского объединения FlashStandUp и чемпионов Высшей лиги КВН.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

19 октября в 12:00 в этно-парке «Кумжа» состоится праздник «Покрова Пресвятой Богородицы». В программе — открытие экспозиции «Скрижали атаманской славы», экскурсия «Азовское осадное сидение», обряд «Посажение на конь» (по предварительной записи от 10 участников), мастер-класс по фланкировке и казачья сеча.

Стоимость участия — от 1000 руб. (6+).

Вверх