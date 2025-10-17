Геленджик стал одним из самых популярных направлений для отдыха с детьми

Трехдневный отдых в Геленджике на осенних каникулах обойдется семьям с детьми в среднем дороже, чем четыре ночи в Москве. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Геленджик вошел в топ-10 популярных направлений для путешествий с детьми по России на осенних каникулах. На первом месте по востребованности оказался Санкт-Петербург, на который приходится 13% от всех бронирований на указанный период. Вторую строчку в топ-10 занял Сочи, а третью — Москва. Краснодар расположился на пятом месте по количеству бронирований, а Геленджик на 10 месте.

Согласно данным ТВИЛ.ру, средняя стоимость ночи в городе-курорте составляет 5877 руб., в краевой столице 4303 руб. В Санкт-Петербурге средняя цена суточного проживания в отеле достигает 4271 руб., в Сочи 4810 руб., а в Москве 5596 руб.

София Моисеенко