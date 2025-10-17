В Ставрополе проезд по маршруту №42м подорожает до 40 рублей
С 1 ноября стоимость проезда по маршруту №42м в Ставрополе поднимется до 40 руб. — об этом сообщается в объявлениях перевозчика в салонах автобусов.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в октябре в краевом центре уже повысили тарифы на маршрутах №29 и №13м. Вторую неделю в регионе фиксируют рост цен на бензин и дизельное топливо.
Причины изменения тарифа в объявлении не указаны. На сайте министерства дорожного хозяйства информация о подорожании проезда по маршруту №42м пока отсутствует.