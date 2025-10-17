Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Ставрополья заподозрили в финансировании экстремисткой организации

В Буденновском округе 48-летний местный житель подозревается в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Фигурант, придерживаясь радикальных взглядов, перевел денежные средства на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»,— отмечают в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все