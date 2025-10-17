В Азове на кладбище установят камеры для слежки за «серыми» возчиками

На территории кладбища в Азове установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Такая мера понадобилась из-за «серых» возчиков, которые незаконно устраивают свалки на территории погоста и Аллеи Славы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В настоящее время администрацией города во взаимодействии с министерством ЖКХ области уже прорабатываются конкретные решения по увеличению числа мусорных баков и мульд, а также по устройству ограждения территории кладбища»,— отмечают в ведомстве.

Из-за сложившейся ситуации главе города дано поручение усилить патрулирование территории кладбища. Все случаи несанкционированного сброса мусора должны фиксироваться и передаваться в правоохранительные органы.

Комиссионный выезд на место для определения объемов скопления мусора запланирован на 19 октября.

Наталья Белоштейн