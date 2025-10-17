В Пятигорске скончался заслуженный тренер России по фехтованию Виктор Князев

В возрасте 71 года ушел из жизни заслуженный тренер России по фехтованию и основатель Ставропольской краевой федерации фехтования Виктор Князев. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

«Виктор Сергеевич многое сделал для развития фехтования в Ставропольском крае, воспитал сильных спортсменов, неоднократных победителей и призеров крупных международных и всероссийских соревнований»,— отметили в пресс-службе.

С 1996 по 2000 годы Виктор Князев занимал должность второго тренера женской сборной России по шпаге. В 2000 году он готовил команду к выступлению на Олимпийских играх в Сиднее. Виктор Князев был удостоен знака «Отличник физической культуры и спорта» и звания ветерана труда. Его последним местом работы была СШОР № 5 Пятигорска.

О месте и времени церемонии прощания сообщат позже.

Наталья Белоштейн