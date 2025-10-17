В Новороссийске пресекли ввоз партии зараженных кабачков из Турции

Россельхознадзор предотвратил ввоз в Краснодарский край партии кабачков из Турции, зараженной карантинным вредителем. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении ведомства.

Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

По данным Россельхознадзора, 12 октября при проведении фитосанитарного контроля в морском пункте пропуска «Новороссийск» в партии кабачков весом 20,3 т было обнаружено живое имаго западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis).

Заключение о заражении подтвердило ФГБУ «ВНИИКР». Западный цветочный трипс включен в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и считается ограниченно распространенным на территории союза. Партия овощей была возвращена турецкому поставщику.

Екатерина Голубева