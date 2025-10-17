В Геленджике начался отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал в Геленджике. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в первую очередь тепло начали подавать в социальные учреждения.

Батареи в многоквартирных домах Геленджика начнут прогреваться, когда среднесуточная температура наружного воздуха снизится до +8 градусов. В настоящее время отопление подается в больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы. На тепловых сетях города-курорта завершили необходимые гидравлические испытания, в работе находятся 27 котельных, 11 центральных тепловых пунктов и 15 сезонных тепловых пунктов.

В Геленджике перед началом отопительного сезона обновили 3 км тепловых сетей на улицах Гагарина, Островского, Свердлова, Советской, Херсонской и Маяковского, ремонтные работы проведены в микрорайоне Парус, на участке от улицы Тельмана до улицы Курзальная. На случай внештатных ситуаций сформированы и укомплектованы аварийные бригады, подготовлены 16 резервных источников электроснабжения.

София Моисеенко