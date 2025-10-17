На Ставрополье производство молока выросло на 3,5%

За девять месяцев 2025 года в Ставропольском крае надои молока достигли 452 тыс. т, что на 3,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

По мнению губернатора края этому росту способствовало внедрение инвестпроектов по модернизации и расширению молочно-товарных ферм в Шпаковском и Александровском округах.

«Сейчас три «молочных» проекта реализуются в Кировском и Александровском округах. После выхода на полную мощность они позволят дополнительно производить до 35 тыс. т молока в год»,— отметил господин Владимиров.

Для дальнейшего развития отрасли в регионе работают программы по господдержке молочного животноводства: предоставляются субсидии на племенную работу для повышения продуктивности дойного стада. Для производителей молока доступны льготное кредитование и компенсация части затрат по различным расходам.

Наталья Белоштейн