Жительницу Первоуральска отправили в колонию за избиения 10-летнего сына

Суд в Первоуральске (Свердловская область) отправил на три года в колонию местную жительницу за истязания 10-летнего сына, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ее судили по п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ, она признала вину частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что с октября 2024 года по апрель 2025 года осужденная, будучи пьяной, часто избивала сына, нанося удары руками по голове, шее, плечам и животу, а также совершала другие насильственные действия. В один из таких дней, после очередных побоев, ребенок убежал на улицу в мороз без верхней одежды. Прокуратура Первоуральска также подала иск о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего, который был удовлетворен частично. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Первоуральский городской суд приговорил к трем годам колонии общего режима со штрафом 20 тыс. руб. местную жительницу за истязание своей двухлетней дочери (ст. 117 УК РФ) и оставление ее в опасности (ст. 125 УК РФ).

Ирина Пичурина