Пятичасовой режим беспилотной опасности завершился на Ставрополье

Режим угрозы беспилотников на Ставрополье, введённый в ночь на 17 октября, действовал с 01:06 до 06:09 и был отменен губернатором региона Владимиром Владимировым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Ставропольского края призвал жителей следить за официальными сообщениями и при необходимости обращаться в экстренные службы по номеру «112».

«Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендует во время угрозы дронов укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко