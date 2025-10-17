Апарт-отель со смотровой площадкой строят в историческом Дербенте

Компания «СЗ Надежда» приступила к возведению гостиничного комплекса Platinum в старой части Дербента — проект стоимостью 350 млн руб. рассчитан на три года. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Сбербанка.

По информации ведомства, трехэтажное здание разместится в пер. Военный городок. Комплекс будет включать 125 апартаментов различной площади — от 40 до 86 кв. м. Общие размеры объекта достигнут 14,5 тыс. кв. м.

«Застройщик использует кирпично-монолитную технологию на земельном участке размером десять тыс. кв. м. Объект возводится без привлечения генерального подрядчика, кредитование осуществляет Сбербанк», — говорится в сообщении.

Проектную документацию разработал индивидуальный предприниматель Адам Абдулхамидович Абдулвахидов. Изыскательские работы и экспертную оценку выполнила подмосковная компания «Академэкспертиза».

Внутри комплекса запланирован двухуровневый паркинг на 64 автомобиля с лифтовым спуском, наземная стоянка на 15 машиномест. В здании откроются 12 торговых площадей.

Высота внутренних помещений составит 3,1 м. Квартиры передадут владельцам с предчистовой отделкой. Для входа установят инновационную систему идентификации по лицу.

На верхнем ярусе обустроят рекреационную зону и обзорную террасу, откуда откроется панорама на древнюю цитадель и морское побережье. Здание соответствует категории D по энергетической эффективности.

Завершить строительство планируется к началу 2028 года.

Валентина Любашенко