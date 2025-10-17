Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из-за атаки БПЛА в Крыму повреждены несколько электроподстанций

В Республике Крым в результате ночной атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас на поврежденных объектах ведутся восстановительные работы. По словам Сергея Аксенова, подробную информацию об окончании ремонта и подаче электричества сообщат позже.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— отметил глава региона.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над Республикой Крым уничтожили 32 БПЛА.

Алина Зорина

