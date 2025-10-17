Аэропорты Сочи и Краснодара работают в штатном режиме

В аэропортах Сочи и Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на работу аэропортов вводили для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасной аэродром отправился один самолет, направлявшийся в Сочи.

По данным Росавиации, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин объявил об отмене угрозы ракетной атаки и беспилотных летательных аппаратов. В 4:55 в городе работала система ПВО. По информации мэра, военные отражали ракетную атаку.