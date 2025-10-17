В Кизлярском районе Дагестана найдены мертвыми женщина и ее ребенок

В с. Рыбалко Кизлярского района Дагестана обнаружены тела 25-летней местной жительницы и ее годовалого сына — предположительно, они отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По информации следствия, тела молодой матери и младенца нашли в частном домовладении, где проживала семья. Первичные данные указывают на то, что причиной летального исхода стало отравление продуктами горения.

Межрайонный следственный отдел СК по Кизлярскому району инициировал доследственную проверку. Специалисты работают над выяснением всех деталей трагедии.

Как сообщила пресс-служба регионального Следственного управления, в данный момент ведется комплекс мероприятий для установления полной картины происшествия.

После завершения проверочных действий будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Валентина Любашенко