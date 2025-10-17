В Ингушетии остановленный с 2019 года завод светотехники получит помощь от федцентра

Министерство экономического развития России готово рассмотреть варианты господдержки для возобновления деятельности светотехнического предприятия «Сердало» в Малгобеке, которое не работает с осени 2019 года. Об этом сообщил руководитель республики Махмуд-Али Калиматов в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В настоящее время предприятие бездействует, однако обладает значительными возможностями. Существует наличие рыночного спроса на выпускаемую продукцию»,— отметил глава региона.

Производственный комплекс ввели в эксплуатацию в декабре 2016-го в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития республики. Фабрика специализировалась на изготовлении электрических ламп и светотехнической продукции.

Деятельность предприятия прекратилась в октябре 2019-го из-за сложной финансовой ситуации. Первые попытки реанимировать производственный процесс на площадке предпринимались еще четыре года назад — в 2021 году, однако тогда планы не реализовались.

Валентина Любашенко