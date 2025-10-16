Ушаков: Трамп считает конфликт на Украине самым трудным для разрешения

Во время звонка с российским президентом Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп отметил, что конфликт на Украине кажется ему самым трудным для разрешения. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Дональд Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы»,— рассказал господин Ушаков журналистам.

В свою очередь, Владимир Путин во время звонка отметил, что российская сторона выступает за дипломатическое решение конфликта. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации».

Сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он состоялся накануне встречи американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам звонка господин Трамп написал в Truth Social, что США и Россия проведут еще одну встречу на высоком уровне.