С начала СВО в Белгородской области было разрушено около 650 сотовых вышек

Около 650 вышек сотовой связи в Белгородской области было разрушено с начала специальной военной операции. Это следует сообщений губернатора Вячеслава Гладкова во время большой прямой линии в социальных сетях. Как рассказал глава региона, более 550 сооружений восстановлены, еще около 100 ремонтируются.

Только с начала 2025 года вышки пришлось восстанавливать около 200 раз. «Противник ежедневно старается их поразить. Но ситуация сейчас не позволяет даже бойцам самообороны провести восстановительные работы. Как только оперативная обстановка станет лучше — обязательно восстановим связь»,— ответил Вячеслав Гладков на вопрос жителя села Сухарево Валуйского района.

Еще один способ наладить информационную коммуникацию — прокладка оптоволоконных кабелей. Так, по словам губернатора, их планируется провести в село Маслова Пристань Шебекинского округа.

Юрий Голубь