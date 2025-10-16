Главные новости за 16 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В стороне от махинаций с курскими «зубами дракона» не осталась и Воронежская область. Согласно уголовному делу, которое расследует полиция, местная фирма «Энергостройкомплекс» изготовила 5 тыс. бетонных пирамид, но не получила ни копейки из положенных ей 42 млн руб. В мошенничестве обвиняется владелец транспортной компании, доставлявшей «зубы» на границу: он уже заключил контракт и отправился на СВО.

А новая воронежская облдума поделила комитеты — на две, мягко говоря, неравные части. 14 возглавили единороссы: по результатам сентябрьских выборов представители партии власти обосновались в 51 из 56 кресел парламента. И только одним комитетом — по малому и среднему предпринимательству и развитию туризма — будет руководить коммунист Андрей Рогатнев.

Правительство страны направило приграничным регионам Черноземья 1 млрд руб. на здравоохранение. Белгородская область получит чуть больше — 592 млн руб.: деньги помогут завершить капремонт поликлинического отделения алексеевской центральной районной больницы и восстановить пострадавшие от обстрелов медучреждения. В Курской области на выделенные 425,5 млн руб. купят медтехнику и закончат ремонт поликлиник в Дмитриеве и Железногорске.

Белгородская область подверглась разрушительной атаке беспилотников. Один из них ударил по автомобилю в селе Устинка Белгородского района: погиб мирный житель. Кроме того, ранены семь человек в Белгородском, Ракитянском районах и Грайворонском округе.

Липецкий завод «Гермес» за 500 млн руб. запустил цех в Грязях и теперь сможет производить в 3,5 раза больше котлов высокого давления.

Орловский губернатор Андрей Клычков поручил составить публичный рейтинг управляющих компаний — чтобы жители знали, кому из коммунальщиков можно доверять, а кого лучше за квартал не подпускать к своему дому.

Сегодня в 00:07 по Москве Росавиация в очередной раз временно остановила работу последнего в Черноземье действующего аэропорта — тамбовского. В прошлый раз эта мера была принята 7 октября.

