Российский рынок акций вырос на 6% после телефонных переговоров Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи, ключевой индикатор российского рынка акций, в ходе вечерней сессии 16 октября вырос больше чем на 6%, превысив отметку 2700 пунктов. Рост демонстрировали все акции, входящие в базу расчета индикатора. Так рынок отреагировал на телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого президенты договорились встретиться в Венгрии.

На 20:29 мск индекс Московской биржи составлял 2703,5 пункта, что на 6,2% выше значения прошлого закрытия. К моменту публикации (21:03 мск) бенчмарк составлял 2694,58 пункта, прибавляя 5,87%. Среди лидеров роста были акции АФК «Система», «Аэрофлота», «Новатэка», «Татнефти» и X5 Group.

Эйфорию ны рынке акций, почти непрерывно снижавшемся с середины августа, вызвал телефонный разговор президентов России и США, посвященный урегулированию украинского конфликта. После созвона Трамп написал в соцсети Truth Social, что договорился с Путиным об очной встрече с Будапеште, призванной «положить конец» военным действиям.

Трамп добавил, что телефонный разговор с Путиным «позволил достичь значительного прогресса» в вопросе урегулирования конфликта. В Кремле созвон президентов и возможную встречу в Венгрии на момент публикации не комментировали.

Тимур Батыров