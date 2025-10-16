В Белгородской области пока не нашлось 2 млрд на систему «умных» домофонов

Порядка 2 млрд руб. необходимо для установки «умных» домофонов в Белгороде. Средств для этой работы в бюджете не предусмотрено, сообщил во время прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков.

«Вопрос только в цене. Цена очень велика, в бюджете сейчас этих денег нет, рассматриваем вопрос привлечения внебюджетного финансирования»,— пояснил Вячеслав Гладков, подчеркнув, что вопрос не забыт.

В начале мая глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что планируется за год установить 5 тыс. «умных» домофонов. При этом существующие системы размыкания дверей во время сигнала ракетной опасности планировалось перенести на подъезды МКД в Шебекино, Старом Осколе и Губкине.

«Умные» домофоны в случае ЧС или сигнала ракетной опасности оповещают по трем каналам одновременно: голосом с панели возле подъезда, голосовым сообщением через квартирные трубки и текстом на экране. Система размыкает двери в подъездах, а в случае пожара сотрудники МЧС могут с пульта оповестить жителей конкретного дома о начале эвакуации из квартир, все управление контролируется через ЕДДС.

