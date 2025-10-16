Воронежский «Факел» победил екатеринбургский «Урал» дома

Воронежский «Факел» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче пятого раунда Пути регионов Кубка России. Встреча на домашнем стадионе «огнеопасных» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит на 51-й минуте после ошибки защиты гостей: Нури Абдоков точным ударом поразил ворота соперника. Во втором тайме екатеринбуржцы усилили давление, но уверенная игра голкипера Даниила Фролкина и защитной линии «Факела» позволила сохранить победный счет.

Следующий матч «Факела» в турнире Первой лиги состоится в понедельник, 20 октября, «огнеопасные» сыграют дома с волгоградским «Ротором».

Ульяна Ларионова