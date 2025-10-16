На восстановление коммунальной инфраструктуры в Курске добавят 660 млн рублей

Более 3,2 млрд руб. в Курской области направят на реализацию инфраструктурных проектов. 2,6 млрд из них регион получит из федерального бюджета, еще почти 660 млн руб. планируется получить из внебюджетных источников, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выборка средств запланирована на 2026-2027 годы. Главное направление, на которое пойдут эти средства — восстановление и развитие пострадавших районов Курской области в части объектов жилищно-коммунального хозяйства. Заявка рассчитана на модернизацию и восстановление коммунальной инфраструктуры в Рыльском, Хомутовском и Большесолдатском районах.

«Это позволит обеспечить надежное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение для 41,5 тыс. жителей. К тому же эти объекты (всего их порядка 57) включены в программу восстановления и развития приграничья, которую поручил разработать президент»,— прокомментировал господин Хинштейн.

В конце сентября штаб правительственной комиссии по региональному развитию России предоставил Курской области дополнительный лимит казначейских инфраструктурных кредитов в 2,6 млрд руб. Речь идет о льготных бюджетных кредитах на 15 лет под 3% годовых.

Ульяна Ларионова