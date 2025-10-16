Главные новости за 16 октября. Новороссийск

В межсезонье на курортных территориях Новороссийска будут работать так называемые «зимние пляжи». Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

С начала 2025 года в Анапе зафиксировано снижение интереса покупателей к апарт-отелям на 16%.

В Геленджике выделили 150 млн руб. на капитальный ремонт ливневой канализации на улице Туристической. Соответствующий тендер был размещен на портале ЕИС «Закупки» 2 октября, прием заявок от потенциальных подрядчиков завершен.

Новороссийск оказался в числе региональных лидеров по риску нераспроданности жилья на первичном рынке.

В Новороссийске с января по сентябрь 2025 года начали работу пять новых отелей: Chalet De Cuve, Морис, Гранд Ян Отель, Grand More и Black Out. Всего за указанный период в Краснодарском крае открыли 35 новых средств размещения — в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года

Атака беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске была спланировала британскими спецслужбами.