Politico: в офисе конгрессмена-республиканца нашли флаг США со свастикой

В офисе конгрессмена-республиканца Дейва Тейлора обнаружили флаг с изображением свастики, сообщает Politico. Флаг был замечен на стене во время онлайн-совещания вместе с карманной Конституцией США и календарем конгресса.

Дейв Тейлор заявил, что этот символ не отражает ценностей его команды. Он поручил провести расследование совместно с полицией Капитолия. Представитель Тейлора предположил, что флаг мог появиться из-за вандализма или злого умысла.

Инцидент произошел вскоре после публикации Politico о скандальном чате в Telegram, где лидеры молодежного крыла Республиканской партии делали расистские высказывания и шутили о холокосте. Полиция Капитолия пока не комментирует ситуацию, так как их офис временно закрыт из-за приостановки финансирования федерального правительства.