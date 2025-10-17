В Краснодарском крае 17 октября ожидается облачная и прохладная погода

На большей части Кубани 17 октября осадков не ожидается, местами возможен туман. Днем температура составит +11…16°C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В горных районах воздух прогреется до +1…6°C, а на черноморском побережье — до +13…18°C. При сухой и облачной погоде, ветер достигнет 11м/с.

В Краснодаре днем прогнозируют +13…15°C при облачной погоде и ветре до 8 м/с. Утром возможен туман в низинах и у водоемов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что тепло в Краснодарский край этой осенью уже не вернется. Прогноз представил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Гречко