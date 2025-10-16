Жительница Новороссийска получила приговор за ложный донос об изнасиловании

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор жительнице Новороссийска за заведомо ложный донос о ее изнасиловании (ч.2 ст.306 УК РФ). Как выяснилось, она пошла на оговор, чтобы скрыть от своего сожителя факт добровольного вступления в интимные сношения с двумя знакомыми. Приговор опубликован в базе информационно-правовой системы «Гарант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, она пришла к следователю и подала заявление об изнасиловании, а также совершения в отношении нее насильственных действий сексуального характера, совершенных с применением насилия и угрозой их применения, в отношении двух знакомых. При этом следователь предупредил ее об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Позднее выяснилось, что данных преступлений ее знакомые не совершали, а заявительница умышленно совершила заведомо ложный донос «с целью скрыть от своего сожителя факт добровольного вступления в половое сношение с Свидетель N2, ФИО7 и Свидетель N3, и привлечь их к уголовной ответственности за совершение преступлений». Эти преступления относятся к категории тяжких.

Когда ситуация стала очевидной, заявительница попросила об особом порядке судопроизводства, признав содеянное.

Суд приговорил ее к штрафу в размере 100 тыс. руб., но с учетом времени, проведенного под стражей, освободил от наказания.

Согласно данным на сайте суда, приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

Андрей Обнорский