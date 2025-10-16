Атака беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске была спланировала британскими спецслужбами. Об этом сообщил глава ФСБ России Александр Бортников.

16 октября руководитель ФСБ России Александр Бортников заявил, что в распоряжении ведомства появились достоверные данные о причастности британской армии к диверсиям на территории РФ. Информация была озвучена на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.

«Инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США»,— цитирует агентство «РИА Новости» слова руководителя ФСБ России.

Днем, 24 сентября, Вооруженные силы Украины атаковали Новороссийск. По данным властей города, Киев предпринял комбинированную атаку: с воздуха — при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с моря — с использованием безэкипажных катеров (БЭК).

София Моисеенко