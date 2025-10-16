В Новороссийске восстановили причал и офис КТК

Второй выносной причал (ВПУ-2), принадлежащий АО «КТК-Р», отремонтировали и запустили в работу после разлива нефти в августе 2025 года. Об этом сообщил руководитель Каспийского трубопроводного консорциума в рамках Российской энергетической недели, его слова цитирует ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории морского порта Новороссийск 29 августа при проведении погрузочной операции танкером. Специалисты зафиксировали утечку горючего, после чего КТК вывел второй выносной причал из эксплуатации. В настоящее время, как отметил глава компании Николай Горбань, ВПУ-2 уже находится в работе. Причал прошел проверку государственных органов.

В Новороссийске также восстановил свою работу офис АО «КТК-Р» после атаки ВСУ, которая произошла в сентябре. Здание пострадало в результате удара беспилотниками со стороны киевского режима. 16 октября руководитель ФСБ России Александр Бортников заявил, что в распоряжении ведомства есть достоверные данные о причастности британской армии к диверсиям на территории РФ.

«Инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США»,— цитирует агентство «РИА Новости» слова директора ФСБ России.

София Моисеенко