Реконструкция Федоровского гидроузла в Краснодарском крае отстает от графика

Сроки реконструкции Федоровского гидроузла на реке Кубань в Абинском районе сейчас отстают от графика. Об этом сообщил председатель Национального рисового союза Игорь Лобач. По его словам, задержка связана с необходимостью замены предыдущего подрядчика, пишет «РБК Краснодар».

Фото: Краснодарские известия

«Мы были на объекте три недели назад вместе с представителями «Кубаньмелиоводхоза» и генерального подрядчика. Нас заверили, что к весенним полевым работам 2027 года мы будем иметь работоспособную гидротехническую часть узла, что позволит восстановить посевные площади в Краснодарском крае на уровне 2021 года и наращивать их с учетом планируемого увеличения производства риса до 2 млн т к 2030 году»,— отметил господин Лобач.

Договор на реконструкцию гидроузла был заключен в 2024 году. Генподрядчиком выступает АО «ЧиркейГЭСстрой» (ПАО «Русгидро»), а стоимость работ составляет 6,6 млрд руб. После завершения строительства площади под рис в крае увеличатся с 117 тыс. до 130 тыс. га.

Авария на Федоровском гидроузле произошла 22 апреля 2022 года во время ремонтных работ, в результате чего рисоводческие хозяйства недосчитались почти трети урожая. Временная дамба позволила вернуть в оборот часть полей, но полное восстановление требует реконструкции гидроузла.

Анна Гречко