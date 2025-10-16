Пропавших школьниц из Новороссийска нашли спустя сутки

В Новороссийске завершились поиски двух семиклассниц из гимназии № 6, которые 15 октября после занятий не вернулись домой. Девочек нашли 16 октября в первой половине дня, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Накануне информация о пропаже школьниц была распространена в социальных сетях. Полиция и представители администрации обратились к жителям города с просьбой помочь в поисках — проверить записи с камер видеонаблюдения и сообщить любую информацию, способную прояснить обстоятельства исчезновения.

В пресс-службе уточнили, что с детьми и их законными представителями проводится профилактическая беседа.

Екатерина Голубева